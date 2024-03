Frauenfußball Viele Tore, wenig Punkte zum Start ins neue Jahr

Für die Fußballerinnen der SG Kaarst sah es in der Niederrheinliga beim SV Heißen zunächst gar nicht schlecht aus: Den frühen Rückstand (17.) drehten Pia Kilian (26.) und Nina Ulrich (28.) innerhalb von zwei Minuten, aber die Gastgeberinnen antworteten prompt und es ging mit einem 2:2 in die Pause. Den besseren Start im zweiten Durchgang erwischte dann aber die SG: Emily Ribeiro (49.) und Pia Kilian mit ihrem zweiten Treffer (56.) ließen das Team jubeln. Der SV kam jedoch zurück und sicherte sich mit vier Treffern in den letzten 25 Minuten noch den 6:4-Sieg. Kaarst rutscht damit auf Platz sechs in der Tabelle ab. Am Sonntag hat die SG die SSVg Velbert (10.) zu Gast.