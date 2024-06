Frauenfußball SG Kaarst geht mit gutem Gefühl in die Sommerferien

Für die Fußballerinnen der SG Kaarst gab es am letzten Spieltag der Niederrheinliga beim Schlusslicht Urdenbach eine 2:3-Niederlage. „Leider“ sagte Trainer Ludger Vernaleken. „Die erste Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, aber im zweiten Durchgang waren wir eigentlich die bessere Mannschaft.“ Ausgeglichen war auch das Ergebnis zur Pause: Durch Julia Merzenich (5.) und Nina Ulrich (32.) gingen die Kaarsterinnen zweimal in Führung, aber zweimal folgte postwendend der Ausgleich. „Das ist etwas bezeichnend für die letzten Wochen, dass nach einem Treffer immer direkt ein Rückschlag kam“, so Vernaleken. Eine knappe Viertelstunde vor Abpfiff nutzten die Urdenbacherinnen einen Konter zum Siegtor. Vernaleken: „Eigentlich lief es nach der Pause richtig gut, wir hätten das Spiel 6:2 gewinnen müssen, aber die Chancenverwertung war wieder der entscheidende Faktor.“