Frauenfußball SG Kaarst bringt ihre Führung nicht über die Zeit

In der Niederrheinliga blieben die Fußballerinnen SG Kaarst im vierten Spiel in Folge sieglos, sicherte sich aber immerhin einen Punkt bei der DJK TuSA 06 Düsseldorf. Erst lief alles nach Plan: Lara Ulrich erzielte nach nur vier Minuten das 1:0 für die Kaarsterinnen, die mit der knappen Führung in die Pause gingen. „In der ersten Halbzeit haben wir das gut gemacht und das Spiel kontrolliert“, sagte Trainer Ludger Vernaleken. „Wir haben kaum etwas zugelassen und zwar nicht massig, aber schon einige gute Chancen rausgespielt.“ In der 66. Minute gelang den Gastgeberinnen dann aber der Ausgleich durch Sanae Zouggagh. „Nach der Pause hat Düsseldorf viel Druck gemacht“, so Vernaleken. „Das Freistoß-Tor hätten wir zwar verteidigen können, aber das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis.“