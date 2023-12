Frauenfußball SG Kaarst bricht gegen Moers nach der Pause total ein

Nach der 3:6-Niederlage (Halbzeit 3:1) der SG Kaarst in der Fußball-Niederrheinliga gegen den GSV Moers zum Jahresabschluss konnte sich Trainer Ludger Vernaleken noch nicht mal richtig ärgern, „so verrückt war das Spiel. Total bekloppt, so etwas habe ich noch nie erlebt.“ Denn bis zur Pause hatten seine Schützlinge alles im Griff und schienen einem recht ungefährdeten Heimsieg entgegenzustreben. Okay, nach Lara Ulrichs frühem Führungstreffer in der siebten Minute kamen die Gäste durch einen von Ayumi Saito verwandelten Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (15.). Aber in der Folge belohnte sich der Neuling nach durchaus ansprechender Leistung mit den Toren von Maxie Spangenberger (21.) und Larissa Arand zum 3:1 (40.). „Bis dahin haben wir auch wirklich gut gespielt“, fand Vernaleken.