Frauenfußball : SG Gustorf/Gindorf ist trotz Sieg nicht ganz zufrieden

In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen kam Aufsteiger SG Gustorf/Gindorf zu einem 4:2-Heimerfolg (Halbzeit 2:2) gegen den SV Heißen – am Dienstag im Nachholspiel bei Viktoria Winnekendonk hatte es nur zu einem 2:2-Unentschieden gereicht.

„Das Spiel gegen Winnekendonk hätten wir vor der Pause schon entscheiden können. Wenn wir unsere drei glasklaren Chancen verwerten, ist der Gegner beim Stand von 4:0 mausetot. Leider kam es aber anders. Wir waren in der zweiten Hälfte klar unterlegen, so dass die Punkteteilung am Ende auch trotz unserer 2:0-Führung gerecht war”, fand Gustorf-Coach Dirk Wistuba. Mit der Partie gegen Heißen war er ebenfalls nicht ganz einverstanden: „Das Ergebnis sieht zwar ganz gut aus, die Leistung war aber nicht durchgehend ansprechend. Wir hatten einige Totalaussetzer dabei, die dem Gegner immer wieder Antrieb gaben. Insgesamt haben wir kein gutes Spiel abgeliefert, wobei aber die Einstellung und der Kampf absolut stimmte. Letztendlich können wir uns bei Vanessa bedanken, die einen Sahnetag hatte. Aber auch unsere Torhüterin Lea Köcher hat nicht nur mit ihrem gehaltenen Elfmeter einen großen Teil zum Erfolg beigetragen.” Nachdem die SG durch Charline Ostgathe (5.) früh in Rückstand geriet, drehte Vanessa Wistuba (8., 23.) die Partie per Doppelschlag. Kurz danach traf Kathrin Wittfeld (26.) zum 2:2-Pausenstand. Zwei weitere Treffer durch Wistuba (50., 61.) im zweiten Durchgang machten den dritten Saisonsieg für Gustorf letztendlich perfekt. Der Coach bilanzierte: „Spielerisch war die Partie ausgeglichen, wir haben jedoch unsere Torchancen effektiver genutzt als der Gegner und somit waren wir am Ende auch verdienter Sieger.“