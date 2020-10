Frauenfußball : Aufsteiger spielt immer am Limit

Rhein-Kreis SG Gustorf/Gindorf verspürt keinen Druck und spielt dennoch am Limit. SV Rosellen steht nach drei Siegen in Folge vor einem Härtetest.

Die Erfolgsgeschichte der Fußballerinnen der SpVg Gustorf/Gindorf geht auch in der Niederrheinliga weiter. Trotz eines harten Auftaktprogrammes, konnte sich der Liga-Novize vorerst in der Tabellenmitte festsetzen. Jetzt treffen sie erstmals auf einen vermeintlich schwächeren Gegner. An der Herangehensweise wird sich in Gustorf jedoch weiter nichts ändern.



Wenn man Gustorfs Trainer Dirk Wistuba fragt, warum seine Mannschaft momentan so gut dasteht, ist die Antwort ganz klar. „Die Mädels kämpfen sich jedes Wochenende einen Ast ab. Die spielen jeden Sonntag am Limit. Eine Pause würde uns gerade bestimmt guttun“, offenbart Wistuba. Eine solche Pause hatte der kommende Gegner SpVgg Steele, der mit null Punkten am Tabellenende steht und auf den die Gustorfer am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) treffen. Unterschätzen wird den Kontrahenten dennoch niemand in Gustorf. „Das ist für uns immer noch ein starker Gegner. Generell sind viele Mannschaften spielerisch besser als wir, aber bisher war noch niemand kämpferisch so stark wie wir“, sagt Wistuba.



Deutlich schlechter kam Liga-Konkurrent SV Hemmerden mit dem harten Startprogramm zurecht. Nach dem Auftaktsieg verlor die Mannschaft von Manuel Donner zuletzt sechs Spiele in Folge. Die jüngsten Ergebnisse machen angesichts des kommenden Gegners keine allzu große Hoffnung auf schleunige Besserung. Im Heimspiel am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) empfangen die Grevenbroicherinnen den CfR Links, gegen den der SV Hemmerden in zehn Aufeinandertreffen bei einem Unentschieden neunmal das Nachsehen hatte. In der Landesliga legte der SV Rosellen zuletzt einen Lauf von drei Siegen in Folgen hin. Gegen den punktgleichen Zweitplatzierten BW Mintard steht diese Serie nun auf dem Prüfstand (Anpfiff 17 Uhr).