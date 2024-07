Die Aufsteiger: SG Gustorf/Gindorf Mit weißer Weste in die Bezirksliga

22 Spiele, 22 Siege, 121 Tore bei lediglich elf Gegentreffern – die Fußballerinnen der Spielvereinigung Gustorf/Gindorf dominierten ihre Gruppe in der Kreisliga 8 vom ersten Spieltag an und sicherten sich souverän die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Bezirksliga. Der war auch das selbstgesteckte Ziel. „Nach Platz zwei in der Vorsaison sollte es diesmal Platz eins werden“, sagte Trainer Dirk Wistuba. Wirklich gefährdet war der Aufstieg seiner Meinung nach nie: „Es war ein klarer Durchmarsch.“