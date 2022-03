Frauenfußball : Gustorf/Gindorf feiert den zweiten Sieg in Folge

Grevenbroich Während der Lokal- und Ligarivale jubeln darf, kommt der SV Hemmerden in der Niederrheinliga in Velbert böse mit 1:8 unter die Räder.

(afu) Die Frauen des Fußball-Niederrheinligisten SG Gustorf/Gindorf feierten am Sonntag beim deutlichen 4:0-Auswärtserfolg (Halbzeit 2:0) den zweiten Sieg in Folge, nachdem Vanessa Wistuba & Co. bereits in der Vorwoche die favorisierte Reserve von Borussia Bocholt mit 3:2 geschlagen hatten.