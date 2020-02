Fußball : Rückkehrerinnen schenken dem SV Hemmerden neuen Mut

Grevenbroich Nachholspiel gegen den VfR Warbeyen.

(hynr) Es scheint so, als hätte die Winterpause den Frauen des SV Hemmerden neues Leben eingehaucht. Von den teilweise desolaten Leistungen der Hinrunde der Niederrheinliga will in Grevenbroich keiner mehr etwas wissen. Der Blick ist wieder nach vorne gerichtet. Die neuen Zielsetzungen können sie dabei schon zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt untermauern. Eigentlich startet die Rückrunde regulär erst am 1. März. Doch bereits am Sonntag (Anpfiff 11.30 Uhr) empfängt der SV den VfR Warbeyen zum Nachholspiel. Ein Blick auf die Tabelle dürfte dabei recht schnell vermuten lassen, dass die Kräfteverhältnisse schon vor dem Spiel geklärt sind. Das punktlose Tabellenschlusslicht trifft auf den ungeschlagenen Tabellendritten. Doch in Hemmerden wurden die Uhren auf Null gedreht. „Wir wollen in der Rückrunde anderen Fußball zeigen. Das Ziel ist der Klassenerhalt“, erläutert Trainer Manuel Donner. Ein ambitioniertes Ziel, bedenkt man, dass sie bisher in 14 Spielen keinen Punkt holten und zwölf Punkte Rückstand auf das rettenden Ufer haben. Doch der Grund für den neuen Optimismus ist keineswegs Tagträumerei. In Leonie Schütz, Anna Schober, Roxanne Waldeck und Laura Rösgen kehren vier Hochkaräter zurück, die in der Hinrunde schmerzlichst vermisst wurden. Alleine Leonie Schütz kam in ihrer letzten Saison auf 31 Treffer in 23 Spielen. Zwar werden Anna Schober und Laura Rösgen am Sonntag noch fehlen, stehen Donner aber für den Rest der Rückrunde zur Verfügung. Das Ziel für das Heimspiel ist klar. „Mit einem Punkt dürfen wir jetzt nicht mehr zufrieden sein. Wir wollen gewinnen“, verkündet Donner.