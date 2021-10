Frauenfußball : Gustorf stoppt die Negativserie, 0:8 für SV Hemmerden

Rhein-Kreis Während Hemmerden gegen starke Gladbacherinnen unter die Räder kommt, gewinnt die SG Gustorf/Gindorf bei der SpVgg Steele mit 6:2.

Die Fußballerinnen des Niederrheinligisten SV Hemmerden kamen im Heimspiel am Sonntagmittag gegen den FV Mönchengladbach mit 0:8 (Halbzeit 0:2) unter die Räder. „Das war der bisher spielstärkste Gegner”, lobte SV-Coach Peter Compes die Gastmannschaft, kreidete seinem eigenen Team aber erstmals an, sich im Laufe der Partie hängengelassen zu haben: „Bis zum 4:0 war es den Umständen entsprechend noch voll in Ordnung, in der Schlussviertelstunde hat sich die Mannschaft dann aber aufgegeben.” Kristina Birmes (4. Spielminute) und Alina Eick (37.) besorgten die Pausenführung für Mönchengladbach, nach dem Seitenwechsel schraubten Eick (57.), Birmes (80., 86.), Alina Hold (85.), Christina Franken (88.) und Marlyse Aghokeng (90.) das Ergebnis noch deutlich in die Höhe.