Frauenfußball Ein klarer und ein gefühlter Sieg in der Liga

In der Landesliga lief es besser: 3:0 gewann der SV Rosellen bei Mettmann-Sport, der weiterhin ohne einen Punkteverlust an der Tabellenspitze mit beachtlichem Vorsprung von neun Punkten thront. Das Geheimrezept? „Die Mannschaft hat sich eine unglaublich reife Spielweise angeeignet“, erklärte Trainer Tobias Haitz. „Wir nehmen jedes Spiel erstmal geduldig an und können dann nach und nach unsere Stärken einbringen. Die Serie ist unfassbar.“ Eine Hälfte lang konnte Mettmann mithalten: „Die Gegnerinnen waren gut eingestellt und haben uns in der ersten Hälfte alles abverlangt, jedoch ohne wirklich gefährlich vors Tor zu kommen“, so Haitz. So ging es leistungsgerecht ohne Tore in die Pause. „Im zweiten Durchgang haben wir unsere Stärke auf den Platz gebracht, sehr schöne Tore rausgespielt und am Ende hochverdient gewonnen – endlich wieder zu Null, das freut mich sehr.“ Charlotta Dourgounis brachte Rosellen mit einem Doppelpack (51. und 69.) in die Erfolgsspur, Saskia Buschmann erhöhte in der Nachspielzeit.