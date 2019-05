Fußball : Frauenfußball: Debakel für Hemmerden in Links

Rhein-Kreis (afu) Nicht den Hauch einer Chance hatten die Damen des Fußball-Niederrheinligisten SV Hemmerden im Auswärtsspiel bei CFR Links, das mit 1:8 (Halbzeit 1:3) verloren ging. Der SV ging durch Cecile Lischke (7.) zunächst in Front, sah sich zur Pause dann aber doch mit 1:3 im Hintertreffen, nachdem Catharina Makosch und Sabrina Peters (2 Tore) zurückschlugen.

„Große Chancen auf den Sieg hatten wir uns vor der Partie schon nicht ausgerechnet, da wir personell am Krückstock gehen. Unsere Ersatztorhüterin musste unter anderem als Sturmspitze agieren, ich denke, dass das alles sagt“, erklärte SV-Coach Thomas Maassen. Nach der Pause prasselte es in Form von Gegentreffern weiter auf den SV ein, Makosch, Peters, Lena Hinnemann, Sarah Pankau und Kathrin Spengler trieben das Ergebnis weiter in die Höhe. „Nach dem 1:5 hat sich die Mannschaft irgendwann aufgegeben. Die Pleite ist nicht leicht zu verkraften, auch wenn die hohe Niederlage in irgendeiner Weise auch erklärbar ist“, so Maassen, der den Blick aber auch schon wieder nach vorne richtet: „Wir haben jetzt noch zwei Saisonspiele, die wir möglichst positiv gestalten wollen. Dann kommt mit dem Pokalendspiel ganz am Ende noch ein Highlight auf uns zu.“