Fußball : SV Hemmerden steht vor einer ganz schweren Saison

Grevenbroich Für die Schützlinge von Trainer Thomas Maassem zählt nur der Klassenverbleib.

Die Zeiten, in denen die Frauenfußballerinnen des SV Hemmerden die unangefochtene Nummer 1 im Rhein-Kreis waren und in der Niederrheinliga um den Titel spielten, sind vorbei. Das weiß auch Thomas Maassen bestens, der bei den Grevenbroicherinnen seine erste Saison von Beginn an bestreiten wird. Das Saisonziel ist allen bewusst und wurde an die neuen Verhältnisse angepasst.