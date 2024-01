Fußballkreis Grevenbroich/Neuss Frauen haben noch Lust auf die Halle

In Mönchengladbach sind Stadthallenmeisterschaften traditionell eine ganz große Nummer, daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Die Endrunde am vergangenen Wochenende war mal wieder ein echtes Stimmungshighlight. Nächste Woche steigt in Viersen-Dülken zum 31. Mal das Hallenmasters, bei dem die besten Teams der Region aufeinandertreffen. Doch im Rhein-Kreis Neuss ist das einst ebenfalls große Interesse am Budenzauber eingeschlafen, weshalb Kreisvorsitzender Dirk Gärtner vorigen November das (vorläufige?) Aus des Turniers verkündete. Die heimischen Frauenteams sehen das allerdings anders, sie haben noch Lust auf den Hallenkick. Ihre Endrunde feiert nach der bislang letzten Auflage Anfang 2020 am Sonntag in der neuen Büttgener Dreifachhalle am Risgeskirchweg ihr Comeback.