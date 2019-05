Fußball : Frauen-Fußball: Weißenberg kann doch noch siegen

Rhein-Kreis (afu) In der Niederrheinliga der Frauen kam der SV Hemmerden im Gastspiel beim MSV Duisburg II mit 0:6 (Halbzeit 0:3) unter die Räder. „Duisburg war uns in fast allen Belangen überlegen und insgesamt eine Nummer zu groß für uns“, musste Hemmerdens Trainer Thomas Maassen eingestehen.

„Der Gegner war uns körperlich überlegen und kam topfit daher, wenn wir dann auch noch nur eine Spielerin zum Wechseln zur Verfügung haben, sind das zusätzlich keine guten Voraussetzungen. Trotzdem muss man sagen, dass wir von Beginn an nicht in die Zweikämpfe gekommen sind und Glück hatten, nicht noch höher verloren zu haben. Klar waren die Mädels nach dem Spiel etwas am Boden, wir wissen die Niederlage aber richtig einzuordnen“, so Maassen.Fuko Takahashi (14.) Anna Katharina Dahmen (36.) und Elona Sadiku (37.) schufen schon zur Pause klare Verhältnisse, Dahmen (50.), Senem Temiz (52.) und Yu Ishikawa (79.) machten das halbe Dutzend Tore im zweiten Spielabschnitt voll.