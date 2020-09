Saisonstart in der Landesliga : Selbstbewusste Rosellenerinnen

Saisonstart in der Landesliga

Rosellen Die Frauen des SV Rosellen haben große Ziele. Sie wollen unbedingt den Aufstieg in die Niederrheinliga schaffen. Im ersten Spiel geht’s am Sonntag gegen den Mitfavoriten DSC 99.

Wenn es um die Ziele für die neue Saison geht, sind Fußballtrainer in der Regel eher zurückhaltend. Zu groß sind die Bedenken, an zu hohen Erwartungen zu scheitern. Trainerin Melanie Hasselbring vom Landesligisten SV Rosellen kümmert das nicht. Vor dem Landesliga-Auftakt am Sonntag beim DSC 99 gibt sich die frühere Bundesligaspielerin (FCR Duisburg, FC Bayern München) überaus forsch. „Wir haben ganz klar den Aufstieg als Ziel“, sagt die 36-Jährige.