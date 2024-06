Die Aufsteiger: SV Rosellen Das Verlieren komplett verlernt

Der Aufstieg kommt nicht aus dem Nichts: Zehn Jahre lang haben die Rosellenerinnen in der Landesliga gespielt, immer in den Top Ten, viermal unter den besten Drei. Seit zweieinhalb Jahren ist Tobias Haitz als Trainer dabei, aber „den Traum vom Aufstieg hatten die Mädels schon länger. Es hat nur immer an irgendeiner kleinen Stellschraube gehapert“. An ebendiesen Stellschrauben wurde konsequent nachgebessert: „Wir haben uns weiterentwickelt, in eigentlich allen Bereichen“, so Haitz. „Individuell, die Strukturen, die Trainingsinhalte, das Team und das Team hinterm Team. Alle haben an einem Strang gezogen.“ Das klare Ziel Aufstieg entstand bereits in der vergangenen Rückrunde. „Da war der Rückstand aus der Hinrunde aber schon zu groß, da haben die Prioritäten noch nicht gestimmt“, sagt Haitz. „Aber wir haben gesehen, was möglich ist und diese Saison den Aufstieg in den Vordergrund gestellt.“