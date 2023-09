Frauenfußball Frauen der SG Kaarst unterliegen nach Führung noch mit 1:3

„Wir haben zum Schluss alles nach vorne geworfen, der späte Gegentreffer kann passieren. Vorher hatten wir ein klares Chancenplus, die Mädels haben einen tollen Kampf gezeigt. Momentan will der Ball, so einfach wie es klingt, nicht rein“, führte Vernaleken aus. Trotz der dritten Niederlage in Folge bleibt er gelassen: „Es gilt für uns, weiterhin positiv zu bleiben. Die vergangenen Jahre sind wir gefühlt überall durchmarschiert und haben fast nie verloren. Dazu ist nun das Niveau in der Niederrheinliga gegenüber der vergangenen Saison deutlich höher.“ Im kommenden Spiel beim BV Borussia Bocholt (Sonntag, 15.30 Uhr) will sich Kaarst für die guten Ansätze belohnen: „Bisher haben wir in Moers in unserem schwächsten Spiel gewonnen. Wenn wir Sicherheit gewinnen und in den normalen Flow kommen, bin ich zuversichtlich“, ergänzte der Coach.