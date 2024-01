Fußball-Kreishallenmeisterschaft Frauen der SG Kaarst feiern Titelpremiere

Zusätzlicher Grund zur Freude: Die Kaarsterinnen gewannen zum ersten Mal überhaupt die Kreishallenmeisterschaft. Ein weiterer Höhepunkt in der beachtlichen Entwicklung der Mannschaft von Ludger Vernaleken, der auf dem Feld ein Durchmarsch bis in die Niederrheinliga gelang. Dort überwintert die SG auf dem fünften Tabellenplatz und hat gute Aussichten, den Klassenverbleib zu schaffen. Da ist der Erfolg in Büttgen ganz bestimmt eine Motivationsspritze, um die bevorstehende Vorbereitung mit vollem Elan anzugehen. Bevor es damit richtig losgeht, stehen als Kreishallenmeister aber noch nächstes Wochenende die Teilnahmen beim Masters in Dülken und in der Woche danach bei der Hallenendrunde des Fußballverbandes Niederrhein auf dem Programm. Für diese Turniere sieht Ludger Vernaleken noch deutliches Steigerungspotenzial. „Klar, wir haben gewonnen und der Spaß ist das Wichtigste. Aber Fußballspielen können wir deutlich besser“, meinte er nach dem Turnier.