3. Tischtennis-Bundesliga Frauen der DJK Holzbüttgen schaffen perfekten Start

Iolanta Yevtodii und Karlijn van Lierop traten im Spitzendoppel gegen die Nummer drei und vier der Gäste, Patricia Bresic und Denisa Cotruta, an den Tisch und machten ihre Sache sehr gut. Lediglich der zweite Satz ging verloren, ansonsten dominierte das DJK-Doppel das Spiel und setzte sich am Ende deutlich durch. Wesentlich umkämpfter war die Partie von Jessica Wirdemann und Jana Vollmert gegen die beiden Topspielerinnen aus Langen, Ramona Betz und Veronika Vasylenko. Die Führungen wechselten vier Sätze lang hin und her, so dass die Entscheidung erst im fünften Durchgang fiel. Dort hatte das DJK-Duo am Ende das Glück auf seiner Seite und gewann mit 11:9, so dass der perfekte Doppelstart geglückt war.