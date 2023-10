Frauenfußball Frauen aus Rosellen geben weiter den Ton an

Nicht so rosig sieht es bei Aufsteiger Glehn aus, der genau am anderen Ende der Tabelle steht. Auch gegen die direkte Konkurrenz aus Anrath wollte der erste Sieg nicht gelingen, auf der eigenen Anlage setzt es eine 0:2-Niederlage. „Zu Hause so zu verlieren, ist super ärgerlich“, sagte Trainer Christopher Papadopoulos. „Dabei sind wir diesmal besser ins Spiel gekommen, dann kriegen wir nach einer halben Stunde ein blödes Standardtor rein.“ Antonia Lierz traf einmal pro Halbzeit für die Gäste, die somit 2:0 siegten. „Das 0:1 war schon der Genickbruch: Da gehen die Köpfe runter und es klappt nichts mehr“, so Papadopoulos. „Die Mädels dürfen nicht aufhören, an sich zu glauben, auch wenn wir im Abstiegskampf stecken. Wir müssen positiv bleiben und weitermachen – dann kommt auch endlich der erste Erfolg!“ Die nächste Chance haben die Glehnerinnen am nächsten Wochenende, dann steht gegen Mettmann erneut ein Heimspiel auf dem Programm.