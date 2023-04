Frauen-Fußball SG Kaarst und SV Rosellen holen weitere Siege

Die Frauen der SG Kaarst dachten gar nicht daran, sich auf dem Erfolg auszuruhen. Auf dem eigenen Platz ließen sie den Gästen aus Solingen keine Chance und gewannen deutlich mit 6:0. Bereits zur Pause lagen sie mit zwei Toren vorne. „Letzte Woche haben wir nicht alles gegeben, als der Aufstieg feststand. Heute waren wir wieder bei 100 Prozent und ich bin rundum zufrieden“, sagte Trainer Ludger Vernaleken. „Wir haben sehr dominant gespielt und kaum was zugelassen. Der Sieg war auf jeden Fall verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können.“ Nina Ulrich sorgte mit einem Hattrick für klare Verhältnisse (12., 33. und 48. Minute). Maxie Spangenberger erhöhte per Lupfer zum 4:0 (59.), Amelie Helena Ramrath (70.) und Jasmin Vernaleken (83.) trafen zum klaren Endstand. „Die plötzlich angenehmen Temperaturen hat man beiden Mannschaften angemerkt, aber meine Mannschaft hat das souverän gemacht“, so der Coach. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Kaarsterinnen schon sicher in die Niederrheinliga aufgestiegen, 16 Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz zwei.