Säbelfechten Frauen aus Dormagem sorgen für Lichtblick bei Weltcup

„Das war ein klarer Rückschlag“, sagte Olaf Kawald, Leiter des Bundesstützpunktes am Höhenberg, mit Blick auf das Abschneiden der deutschen Herren. Die Truppe mit Matyas Szabo, Raoul Bonah, Lorenz Kempf (alle TSV Bayer Dormagen) und Frederic Kindler (TSG Eislingen), die in diesem Jahr bei den Europameisterschaften auf Platz drei und bei den Weltmeisterschaften auf Platz fünf gelandet war, musste sich in Algier mit Platz sieben begnügen. Besonders bitter war für die Mannschaft von Bundestrainer Vilmos Szabo, dass sie nach einem klaren Sieg im Achtelfinale gegen Indien (45:18) im Viertelfinale das direkte Duell gegen Italien knapp mit 42:45 verlor. Die Italiener gehören nämlich neben Frankreich zu den Teams, die die Deutschen hinter sich lassen sollten, wenn es noch etwas mit einem Olympiaticket werden soll. Einen rabenschwarzen Tag erwischte in Matyas Szabo ausgerechnet der erfahrenste deutsche Athlet, er konnte in seinen drei Gefechten gegen Italien nur sechs Punkte holen.