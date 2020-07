Basketball : Franzi Worthmann wechselt in die Erste Bundesliga

Neuss Die Topscorerin setzt ihre Karriere beim USC Heidelberg fort.

(sit) Ihren berufsbedingten Abgang nach sechs Jahren bei den Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss hatte Franziska Worthmann bereits Ende März verkündet, jetzt steht auch fest, wo die 33-Jährige ihre sportliche Karriere fortsetzt. Die Topscorerin der Tigers, die in ihrem drittletzten Einsatz für das Team von Trainer John F. Bruhnke in Krofdorf 39 Punkte erzielt hatte, schließt sich dem Erstligisten USC Heidelberg an. Dort arbeitet sie zukünftig auch mit dem aus Grevenbroich stammenden Co-Trainer Chris Baum zusammen. Von ihrem neuen Wohn- und Arbeitsort Darmstadt sind es knapp 60 Kilometer bis in Deutschlands älteste Universitätsstadt. Ende Mai hatte sie den Tigers unter Tränen ade gesagt. „Neuss, das war wie Familie für mich.“