Basketball: Franziska Worthmann steht im All-Star-Team

Neuss Das seit 1997 am Markt etablierte Internet-Portal Eurobasket.com kürt nach jeder Basketball-Saison die besten Spielerinnen de 2. Basketball-Bundesliga Nord. Eine besondere Ehre wurde dabei Franziska Worthmann zuteil: Die Scharfschützin der TG Neuss Tigers ist im All-Star-Team an der Seite der als "Spielerin des Jahres" ausgezeichneten Ariel Hearn (Eintracht Braunschweig), N'Dea Bryant (Osnabrücker TB), Christine Hyde und Brianna Rollerson (beide Wolfpack Wolfenbüttel) die einzige Akteurin mit einem deutschen Pass.

Die 31-Jährige erzielte in der abgelaufenen Spielzeit, die die Tigers unter Trainerin Janina Pils auf Platz zwei der Hauptrunde abgeschlossen hatten, 16,3 Punkte im Schnitt - besser waren nur Bryant (22,6), Hearn (22,3), Hyde (19,6) und Margaret Proffitt aus Grünberg (16,4). Unter den Top 10 taucht in der Berlinerin Nyara Sabally (14,7) nur noch eine weitere Deutsche auf. Kein Wunder also, dass Worthmann auch die Trophäe für die beste deutsche Basketballerin einheimste.

"Trainer des Jahres" ist erwartungsgemäß Frank Lagerpusch, der das mit zwei Niederlagen gestartete Wolfpack als Nachfolger von Christian Raus zum Aufstieg geführt hatte. Verdient gehabt hätte diese Auszeichnung ganz sicher auch Janina Pils. Obwohl die 35-Jährige, die in diesem Monat in Oberhausen ihr Referendariat als Lehrerin angetreten hat, nicht mehr in Neuss tätig ist, dürfte sie mit Freude registriert haben, dass auch die von ihr sorgsam ausgesuchten US-Profis in den Ehrenlisten auftauchen.