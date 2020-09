Tischtennis : Fragezeichen hinter Einsatz der Spitzenspielerin

Holzbüttgen Weil Holzbüttgens Topspielerin Valerija Stepanovska aus Kiew (Ukraine) anreisen muss, steht nicht fest, ob sie rechtzeitig zum Spiel gegen Hannover kommen kann. Die Region ist ein Corona-Risikogebiet.

Es ist kein einfacher Auftakt für die DJK-Damen in die neue Spielzeit der 3. Tischtennis-Bundesliga. Zwar ist Frage geklärt, wie viele Zuschauer für die Auftaktpartie zugelassen sind, doch die Kaarster sorgen sich noch um die Anreise ihrer Spitzenspielerin Valerija Stepanovska. Sie lebt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und damit in einer als Risikogebiet eingestuften Region: „Das ist alles sehr schwierig hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich aus dem Land komme“, schrieb Stepanovska noch vor wenigen Tagen und ergänzte dabei: „Ich werde alle Dokumente sammeln, die nützlich sein können. Und ich werde den Test in 48 Stunden machen und hoffe, dass alles klappt.“ Das hoffen auch ihre Mitspielerinnen. „Wenn alles gut geht, wollen wir am Freitag noch einmal mit der ganzen Mannschaft trainieren und den Abend zusammen verbringen“, sagt DJK-Spielerin Jana Vollmert vor der Partie gegen Hannover.