34. Citylauf in Korschenbroich Fotos vom Laufspektakel in den Innenstadt

Was für ein Glück für die kleinen und großen Teilnehmer an der 34. Auflage des Korschenbroicher Citylaufs. Nach der in weiten Teilen verregneten Vorjahresauflage und dem unbeständigen Wetter in den zurückliegenden Tagen war mit dem Schlimmsten zu rechnen. Doch als am Sonntag der Startschuss zum stimmungsvollen Familienlauf fiel, war es zwar kühl, aber trocken und die ersten Sonnenstrahlen kamen hervor. Im Verlauf des Tages kommen noch weitere Fotos hinzu.