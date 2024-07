Fußball Fortuna Düsseldorf spielt gegen Holzheimer SG mit Toptalent aus Belgien

Und auch sonst zeigte sich der in der vergangenen Saison so unglücklich am Aufstieg gescheiterte Zweitligist ausgesprochen kooperativ. Wenn am Sonntag um 14 Uhr der Vereinsbus mit Trainer Daniel Thioune und der Mannschaft auf die Anlage fährt, beginnt für das Orga-Team der HSG nicht der Ausnahmezustand. Die Gespräche mit Teammanager Sascha Rösler, der im Vorfeld der Partie in Neuss zu Gast war, haben Volz davon überzeugt, „das das ein ganz toller Verein ist, der auf die Menschen zugeht.“ Weil Spieler, Trainer und Staff nach dem Schlusspfiff noch für Fotos und Autogramme bereitstünden, lege die Fortuna sogar großen Wert darauf, „dass die Kiddis zu ihnen auf den Rasen kommen dürfen.“