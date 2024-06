Voltigieren Wichtiger Formcheck vor den Rheinischen Meisterschaften

Die von Johanna Selzer, Maru Mármol, Julia Baum, Kiona Osborn, Elisa Kraa, Nele Monien und Jasmin Bouzidi formierte M-Gruppe schloss das Turnier mit Trainerin Miriam Dersch und der Wertnote 6,309 als Dritte ebenfalls auf einem Podestplatz ab. An der Longe von Tim Dersch habe DiSonyo, gab Miriam Dersch an, „wieder einmal gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann und er sich gut im Zirkel präsentieren möchte. Ich bin zufrieden mit den Leistungen des Teams und vor allem happy mit unserem Pferd.“ Aber sie fand auch Grund zur Kritik: „In der Kür sind wir noch unter unseren Möglichkeiten geblieben, da wollen wir mehr am Fluss der Übungen arbeiten, um die Leichtigkeit zu zeigen, die wir im Training schon oft unter Beweis gestellt haben.“ Ihr Ausblick fällt indes positiv aus: „Wir gehen jetzt hoch motiviert in die Vorbereitung auf die Rheinischen Meisterschaften in Kalkar. Wir freuen uns drauf.“