Leichtathletik : Formcheck der TSV-Talente fällt positiv aus

Schon gut in Form: Der Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen überzeugt in Düsseldorf mit starken Leistungen. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Beim 11. Advent-Hallen-Meeting in Düsseldorf haben die Leichtathleten des TSV Bayer Dormagen ihre gute Frühform unter Beweis gestellt.

(sit) Auch in der kalten Jahreszeit ist der Leichtathletik-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen nicht untätig. Als Formtest diente ihm das 11. Advent-Hallen-Meeting in Düsseldorf. Für die herausragende Leistung sorgte Daniel Güsgen mit seinem Sieg im 800-Meter-Lauf der Altersklasse M14. Zu beeindrucken wusste er dabei mit seinem gleichmäßigen Tempo. Die ersten drei Hallenrunden spulte er jeweils in 33,5 Sekunden ab, um auf den letzten 150 Metern die Spitze zu attackieren. In 2:20,01 Minuten lag er am Ende mit neuer persönlicher Bestzeit satte zehn Meter vor dem Zweitplatzierten.