American Football Für den ELF-Champion Rhein Fire am Mikrofon

Für Eiko Pate und seinen Kollegen Rick Schneider bedeutet das höchste Konzentration, denn mit allem Drum und Dran dauert so ein Tag am Mikrofon mitunter mehr als zehn Stunden. Ihr Job beschränkt sich nämlich nicht nur auf die 60 Spielminuten („Wir sind da schon im Tunnel.“), in denen sie während der kurzen Unterbrechungen weniger als zehn Sekunden Zeit haben, die Zuschauer mit allen wichtigen Informationen fachkundig, aber eben auch in verständlicher Form zu versorgen. Da in der ELF wie in der National Football League (NFL), die mit einem Jahresumsatz von bis zu 15,3 Milliarden US-Dollar (2019) als die umsatzstärkste Sportliga der Welt gilt, Unterhaltung für die ganze Familie großgeschrieben wird, ist das Duo auch weit vor, in der Halbzeitpause und nach den Partien im Dauereinsatz.