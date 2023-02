Erste Bundesliga Floorballer der DJK setzen gegen Berlin auf ihre Anhänger

Das Pokal-Halbfinale am 4. März in Berlin gegen den TV Schriesheim darf aktuell allerdings noch keine Rolle spielen, denn in der Liga besucht am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) in den Berlin Rockets abermals ein gefährlicher Kontrahent die Kaarster Stadtparkhalle. Das Team von der Spree, vor fast genau einem Jahr Gegner im Spiel um den Einzug ins Pokalfinale, ist seit fünf Partien ungeschlagen und hat als Tabellenfünfter den Rückstand auf Holzbüttgen auf Rang zwei auf sechs Punkte verkürzt. Erst am vergangenen Wochenende fertigten die Raketen den MFBC Leipzig nur einen Tag nach dessen glorreicher Rückkehr aus Holzbüttgen mit 6:1 ab. Dabei war ein Trio an allen Toren beteiligt: Der ehemalige U19-Weltmeister Leon Schweiger traf selbst dreimal und bereitete einen weiteren Treffer vor, Vincent Jordan netzte einmal ein und glänzte bei zwei Toren als Passgeber. Der Finne Janne Makkonen durfte sich zwei Assists gutschrieben lassen.