Floorball Noch ein Schritt bis zum Halbfinale

Die Gäste aus Butzbach im Wetteraukreis in Hessen waren in der vergangenen Saison in den Halbfinal-Play-offs um den Aufstieg ins Oberhaus in zwei Spielen an den Unihockey Igels Dresden gescheitert und belegen in der Gruppe Süd/West der 2. Liga aktuell Platz vier. Dort unterlagen sie am vergangenen Wochenende im Topspiel dem Tabellenführer FC Stern München mit 4:6 (0:4/3:2/1:0), boten dabei aber eine starke Leistung. Entsprechend motiviert geht der Dorfverein aus dem nur knapp 700 Einwohner zählenden Ebersgöns am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) aufs Parkett der Stadtparkhalle. Verteidiger Noah Kolodziej sagt: „Ich freue mich sehr auf das wohl größte Spiel meiner Karriere.“ Pflichtgemäß mahnt der bei der DJK Holzbüttgen fürs Torschießen zuständige Linus Joest: „Wir dürfen Ebersgöns nicht unterschätzen.“ Und er fordert: „Wir müssen konsequent unser Spiel durchziehen, dann gewinnen wir.“