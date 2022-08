Empfang : Floorballer werden im Rathaus geehrt

Kaarst Die DJK Holzbüttgen verewigt sich nach ihrem Deutschen Meistertitel im Goldenen Buch der Stadt Kaarst. Bürgermeisterin von der Heimspielatmosphäre beeindruckt.

(nokn) Nach einer grandiosen Saison hatten die Floorballer der DJK Holzbüttgen im Finale gegen den Rekordmeister UHC Weißenfels zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Deutschen Meistertitel geholt. Die ausgiebigen Feierlichkeiten fanden ihren Höhepunkt, als die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum die 1. Herrenmannschaft zum Meisterempfang ins Rathaus einlud. Zum Auftakt der Ehrung verewigte sich die Mannschaft im Goldenen Buch der Stadt Kaarst.

„Ursula Baum lobte in ihrer Rede die Mannschaft für ihre Leistung in der vergangenen Saison und zeigte sich von der Heimspielatmosphäre beeindruckt“, berichtete Pressesprecher Philip Michaelis. Abteilungsleiter Philip Jesse, Bundesliga-Wart Alex Sagafe und Kapitän Dennis Schiffer erzählten in ihren Reden vom langen Weg bis zur Meisterschaft. Auch der 1. Vorsitzende der DJK Holzbüttgen, Tobias Müller, kam neben Frank Lingelbach von Floorball NRW zu Wort. Bei Snacks und Getränken im Foyer wurden weitere Anekdoten unter Volk gebracht. Mit dem Empfang im Rathaus waren die Feierlichkeiten jedoch noch lange nicht beendet: Im Festzelt wurde das Team mit einem Einlauf vor der gesamten Schützengemeinschaft geehrt. „Meistermannschaft und Fans konnten hier noch mal zusammen feiern und den historischen Moment genießen“, fasste Philip Michaelis zusammen.