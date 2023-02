Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen richtet sich auf heißes Derby ein

Bonn? Bonn? Bonn? Da war doch was ... Klar, nach der 4:5-Niederlage am 7. November 2021 bei den SSF Dragons im Sportpark Nord blieb die DJK Holzbüttgen in der Floorball-Bundesliga ein volles Jahr ungeschlagen, wurde Deutscher Meister und erreichte das Finale im Deutschland-Pokal. Am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) geht es also wieder in die ehemalige Bundeshauptstadt – und die Stimmungslage der rheinischen Rivalen könnte gar nicht unterschiedlicher sein.