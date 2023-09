Skaterhockey-Bundesliga Schlaflose Nächte vor dem Saisonstart in Holzbüttgen

Im August trat im Finnen Joel Heine ein kompetenter Coach die Nachfolge seines Landsmanns Niko Ollilainen an. Der 41-jährige arbeitete zuvor im heimischen Tampere, war aber auch schon in Estland, der Schweiz und in Chemnitz tätig. Über sein Engagement in Holzbüttgen hinaus betreut Heine, der inzwischen auch seine Familie nach Kaarst geholt hat, die Deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Sagafe: „Wir sind froh, dass wir uns mit Joel schnell einigen konnten und er so die Möglichkeit hatte, das Team früh in der Vorbereitung zu übernehmen“. Damit blieb genug Luft, die Lücken im Lizenzspielerkader zu schließen. So laufen in der am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Unihockey Igels Dresden beginnenden Saison 2023/24 unter anderem die beiden Finnen Niilo Klytseroff und Niko Pikkarainen sowie der österreichische Nationalspieler Martin Krametter im grün-weißen Trikot auf.