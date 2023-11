Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen schwächelt in Dresden nach starkem Start

Auf leisen Sohlen pirschen sich die Floorballer der DJK Holzbüttgen in der Bundesliga immer näher an die Spitzenplätze heran. Nach dem 8:6-Erfolg (3:0, 3:3, 2:3) beim Tabellennachbarn Unihockey Igels Dresden trennen die Schützlinge von Trainer Joel Heine als Sechste nur noch zwei Punkte vom Tabellendritten MFBC Leipzig, der am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) in der Stadtparkhalle zu Gast ist. In Dresden waren die Gäste zunächst auf dem besten Weg, die Sachsen auseinanderzunehmen. Leo Häfner (12./19. Minute) und Pontus Bylund (16.) im ersten sowie Moritz Neustadt (21.) im zweiten Drittel sorgten mit ihren Treffern für eine satte 4:0-Führung.