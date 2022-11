Nationalmannschaft : DJK-Floorballer mit Deutschland auf WM-Platz sechs

Kaarst Bei der in der Schweiz ausgetragenen Weltmeisterschaft der Floorballer standen vier Akteure der DJK Holzbüttgen im deutschen Kader.

(cst) Die deutsche Floorball-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Schweiz den sechsten Platz erreicht. Mit von der Partie beim Turnier waren auch vier Akteure der DJK Holzbüttgen: Nils Hofferbert, die beiden Bröker-Brüder Janos und Niklas sowie Torhüter Jan Saurbier (ohne Einsatz) waren von Bundestrainer Martin Brückner nominiert worden. In der Vorrunde traf das Team dabei in Gruppe B auf den alten und neuen Champion Schweden sowie auf Tschechien und Lettland. Nach einer klaren 4:19-Auftaktniederlage gegen die Skandinavier verloren die Deutschen auch das zweite Spiel gegen Tschechien mit 6:8. Im finalen Gruppenspiel gelang mit einem 6:4-Erfolg gegen die Letten doch noch der Sprung in die Play-offs für das Viertelfinale.