Floorball : DJK geht als Favorit in den Doppelspieltag

DJK geht als Favorit in den Doppelspieltag

Kaarst Nach einer Länderspielpause, bei der DJK-Goalie Jan Saurbier seine Premiere im Tor der deutschen Nationalmannschaft feiern konnte, müssen die Kaarster auswärts gleich doppelt ran.

(nokn) Der Deutsche Floorball-Meister DJK Holzbüttgen ist makellos in die Saison gestartet. Die ersten vier Begegnungen konnten die Kaarster allesamt für sich entscheiden. Nach der Länderspielpause steht für den Bundesligsten nun ein Doppelspieltag in Süddeutschland an.