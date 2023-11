Floorball-Bundesliga Floorballer aus Holzbüttgen mit Big Point im Play-off-Rennen

„Alles in allem eine sehr solide Leistung. In der wir mentale Stärke bewiesen haben und uns von den Anschluss- und Ausgleichstreffern nicht aus der Ruhe haben bringen lassen“, sagte DJK-Torwart Jonah Koop, der sich mit zahlreichen starken Paraden hatte auszeichnen können. Nach einer Anfangsphase, in der sich beide Mannschaft zunächst beschnupperten, fanden die Gäste besser ins Spiel und gingen durch den gerade mal 16 Jahre alten Noah de Zwaan (7.) und Jannik Heinen (17.) 2:0 in Führung. Doch die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln, sie glichen mit Treffern kurz vor der ersten Pause und in der zehnten Minute des zweiten Drittels zum 2:2 aus. In der Folge hatten die Gäste mehr Spielanteile und hochkarätige Chancen, machten daraus aber zu wenig. Sie gingen zwar durch de Zwaan (35.), Pontus Bylund (48.) und Mark Jones (53.) dreimal wieder in Führung, doch Wernigerode glich zweimal aus. Erst als Mark Jones mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute das 6:4 markierte, hatten die Red Devils nichts mehr entgegenzusetzen. Das nächste Heimspiel der DJK steht am Freitag im Pokal gegen die Dümptener Füchse an, in der Bundesliga geht es am 2. Dezember gegen die Berlin Rockets weiter.