Floorball : Fast tausend Kilometer für einen lockeren Sieg

Mit zehn Punkten bester Scorer der DJK Holzbüttgen in Landsberg: Nils Hofferbert. Foto: Andreas Klueppelberg

Kaarst Floorballer aus Holzbüttgen kommen im Pokal mit 26:1-Erfolg im sächsischen Schkeuditz über Landsberg eine Runde weiter.

Den Bann brach Maximilian Spöhle bereits in der dritten Minute mit seinem Führungstreffer. Nach 20 Minuten lagen die Gäste aus dem Rheinland mit 9:0 vorne. Dem Erstligisten gelang dabei das Kunststück, die Konzentration trotz der eindeutigen Kräfteverhältnisse stets hochzuhalten. Vor allem Nils Hofferbert hielt die Produktion in Gang, der Nationalspieler war am Ende mit zehn Punkten bester Scorer der Kaarster.