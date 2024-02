Floorball-Bundesliga Zwei Kracher an Karneval für die DJK Holzbüttgen

Schaut man nicht ganz so genau hin, kommt es am Wochenende in der Bundesliga nur zum großen Familientreffen der Floorballer: In den Partien der DJK Holzbüttgen am Samstag (18 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen den Tabellendritten ETV Piranhhas Hamburg und am Sonntag (16 Uhr) beim schon wieder auf Platz eins notierten Deutschen Meister UHC Sparkasse Weißenfels treffen zahlreiche Akteure aufeinander, die noch am vergangenen Wochenende in Lettland gemeinsam für Deutschland das Ticket für die Weltmeisterschaft im schwedischen Malmö (7. bis 15. Dezember) gelöst hatten.