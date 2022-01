Floorball : Zum Start ein Topspiel für die DJK Holzbüttgen in Kaarst

Heiß wie Frittenfett: Kevin Strauß von der DJK Holzbüttgen. Foto: Flyctory/Florian Büchting

Kaarst Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen empfängt am Samstag in der Stadtparkhalle Kaarst den Rekordmeister UHC Sparkasse Weißenfels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Gleich zum Start der Rückrunde in der Floorball-Bundesliga kommt es für die DJK Holzbüttgen knüppeldick. Denn am Samstagabend (Anpfiff 18 Uhr) ist der UHC Sparkasse Weißenfels zu Gast in der Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße. Ein Topspiel: Die Gäste aus Sachsen-Anhalt führen die Tabelle ungeschlagen an, Holzbüttgen ist als Fünfter ein heißer Kandidat für die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft.

Die Kontrahenten kennen sich gut, trafen zuletzt im Rahmen der Saisonvorbereitung beim Renew Cup in Weißenfels aufeinander. Dort hatte die DJK die Hausherren auf dem Weg zum Selbstvertrauen spendende Turniersieg gleich zweimal bezwingen können. In der Liga legte der UHC, mit 14 Titeln der erfolgreichste Floorballverein in Deutschland, jedoch einen Glanzstart hin und führt das Tableau im Oberhaus nach neun Spieltagen mit acht Siegen an – drei Punkte vor dem ETV Piranhhas Hamburg und schon zehn Zähler vor den Floor Fighters Chemnitz und dem MFBC Leipzig auf den Rangen drei und vier. Dahinter beendete die DJK das Kalenderjahr 2021 mit einem Rückstand von zwei Punkten auf Rang fünf.

Ihre Qualitäten hatten die beiden Teams auch Mitte Dezember im Achtelfinale des Deutschland-Pokals gezeigt: Weißenfels zog mit einem hart erkämpften 5:4-Erfolg beim VfL Red Hocks Kaufering ins Viertelfinale ein, Holzbüttgen folgte mit einem 14:1-Sieg über den PSV 90 Dessau.