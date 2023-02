Floorball Für DJK Holzbüttgen geht es um Platz eins in der Bundesliga

Karneval fängt für die Floorballer der DJK Holzbüttgen in diesem Jahr erst am Rosenmontag an. Denn vorher hat der Deutsche Meister in der Bundesliga noch einen Job zu erledigen. Eigentlich sogar gleich zwei: Am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) kommt es in heimischer Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße zunächst zum Showdown mit dem punktgleichen Spitzenreiter MFBC Leipzig. Und keine 24 Stunden später steht in der Sporthalle Hoheluft das Duell mit dem ETV Piranhhas Hamburg (16 Uhr), der als Vierter mit einem Rückstand von zehn Punkten den letzten Play-off-Platz belegt, auf dem Programm. Mehr Druck geht kaum. Findet auch DJK-Spieler Moritz Neustadt: „Zwei Siege an einen Wochenende sind immer wichtig, aber zu diesem späten Zeitpunkt der Saison und gegen die direkte Konkurrenz sind sie entscheidend.“ Die Absichten des 2021 vom MFBC Leipzig nach Holzbüttgen gewechselten Verteidigers sind darum klar: „Wir wollen die Play-offs auf Platz eins erreichen.“