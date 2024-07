Floorball Volle Action beim Schulcup in Kaarst

Die Mannschaft des Georg-Büchner-Gymnasiums aus Vorst sicherte sich den ersten Platz in der Altersklasse „7./8./9. Klasse“, das Erasmus-Gymnasiums aus Grevenbroich erreichte Rang zwei. Das Albert-Einstein-Gymnasium aus Kaarst konnte das Rennen um den dritten Platz in der Altersklasse „7./8./9. Klasse“ für sich entscheiden und belegte in der Altersklasse „5./6. Klasse“ sogar den ersten Rang. In der Wertung der Grundschulen sicherte sich die mit zwei Mannschaften angetretene Grundschule Vorst den Turniersieg mit der Ersten Mannschaft und den dritten Rang mit der Zweiten Mannschaft. Die Astrid-Lindgren-Grundschule aus Holzbüttgen erreichte den zweiten Platz.