Floorball : Turnier der DJK Holzbüttgen um den Schulcup sorgt für Spaß

Kaarst Neuer Teilnehmerrekord in der vierten Auflage.

(sit) In seiner vierten Auflage verzeichnet der Raiffeisenbank-Floorball-Schulcup der DJK Holzbüttgen einen neuen Teilnehmerrekord: Donnerstag und Freitag ab 9 Uhr treten in der Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße 19 Teams aus neun Grund- und weiterführenden Schulen gegeneinander an.