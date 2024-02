Floorball DJK-Trio löst mit Deutschland das WM-Ticket

Saurbier hütete in den Vergleichen mit Island und Lichtenstein das Tor. Als Nummer zwei hinter dem in Neuss geborenen, mit seiner Eltern aber schon früh in die Schweiz gezogenen Jan Lemke (UHC Uster) gehörte er in Liepaja mit der Quote von 95,65 Prozent gehaltener Bälle (23 Schüsse abgewehrt) und nur einem Gegentreffer statistisch gesehenen zu den besten Goalies der Veranstaltung. Für ihn eine späte Genugtuung, hatte der Kaarster die WM 2022 in der Schweiz doch nur von der Tribüne aus verfolgen können, da seine zwar auf der Dopingliste stehenden, aufgrund einer chronischen Erkrankung indes medizinisch indizierten Medikamente vom Weltverband nicht rechtzeitig freigegeben worden waren. Weil die inzwischen erteilte Lizenz für fünf Jahre gilt, dürfte seiner Teilnahme an der WM – bei entsprechender Leistung – nun nichts mehr im Wege stehen.