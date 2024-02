Floorball Sichtungscamp der U17-Landesauswahl in Büttgen

In Büttgen fand am Karnevalssonntag ein Sichtungscamp für die weibliche U17-Floorball-Landesauswahl unter der Leitung der Landestrainer Anna-Lena Best und Conrad Lehwalder statt. Eine beeindruckende Anzahl von 36 ambitionierten Spielerinnen und Torhüterinnen waren dem Ruf des Floorballverbands NRW gefolgt. Der Schwerpunkt lag auf der Vorbereitung der weiblichen U17-Landesauswahl auf die Sommer-Trophy der U17-Juniorinnen, die im Juni in Dinklage, Niedersachsen, stattfinden wird. Das Ziel des Floorballverbands NRW ist es, die weiblichen Nachwuchstalente ebenso intensiv zu fördern wie ihre männlichen Kollegen.