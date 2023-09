Floorball-Bundesliga Red Hocks Kaufering treten zum Krisengipfel in Kaarst an

Der finnische Coach ist immerhin „zuversichtlich, dass wir diese Woche im Training die nächsten Schritte nach vorne machen.“ Noch besser wären allerdings drei Punkte am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen die Red Hocks Kaufering. Die Oberbayern aus dem Landkreis Landsberg am Lech sind ebenfalls schwach gestartet, können bislang nur den einen Punkt aus der in der Verlängerung mit 8:9 verlorenen Partie beim TV Schriesheim vorweisen. Was der an der Hand verletzte Verteidiger Benedikt Richardon danach zu sagen hatte, erinnert stark an die bisherigen Statements der Kaarster: „In Zukunft wird es entscheidend sein, dass wir über die gesamten 60 Minuten konstant spielen und individuelle Fehler in der Defensive vermeiden.“ Als wenn das so einfach wäre ...