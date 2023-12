Floorball Spannende Einblicke in die Welt der Profis

„Das hat dann leider nicht geklappt. Ich hätte sofort hinziehen müssen, aber ich wollte erst meine Ausbildung beenden“, erzählt er. „Aber ab da hat sich der Gedanke in meinem Kopf festgesetzt und ging auch nicht mehr raus.“ Der Kontakt zum IK Sirius kam dann über Kollegen aus der Nationalmannschaft und so ging es im Juli dann tatsächlich nach Uppsala. Damit ging ein Traum für den Torjäger der DJK Holzbüttgen in Erfüllung: „Ich spiele eigentlich schon mein ganzes Leben Floorball, mein Vater hat auch schon gespielt. Sich nur darauf konzentrieren zu können, war eine tolle Erfahrung.“ Zur Einordnung: Auch die Zweite Liga in Schweden hat ein deutlich höheres Niveau als die deutsche Bundesliga. „Das ist vergleichbar mit der vierten, vielleicht dritten Liga dort“, so Hofferbert. „Das ist da eine richtige Volkssportart, eigentlich direkt nach Fußball und Eishockey. Zum Ligafinale kommen 60.000 Menschen, alles ist viel professioneller und strukturierter.“